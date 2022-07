Flixbus potenzia tratte, 40 città collegate con Aosta

Per l'estate 2022 FlixBus consolida la propria rete di collegamenti sul territorio regionale. La società fa sapere di aver portato a oltre 40 il numero delle località direttamente collegate con Aosta. Inoltre amplia il numero delle tratte disponibili con Courmayeur e Châtillon, entrambe connesse con circa 20 località.

L'incremento in corso coinvolge anche le rotte attive verso diversi Paesi esteri: chi parte dalla Valle d'Aosta potrà infatti raggiungere senza cambi molte città in Italia, ma anche in Francia, Svizzera, Germania, Belgio e Lussemburgo.

Di tale potenziamento potranno beneficiare anche i visitatori provenienti dall'estero, che grazie al sistema di prenotazione di FlixBus potranno prenotare i propri spostamenti da e verso la Valle d'Aosta.

Oltre ad ampliare la rete di collegamenti sul territorio, FlixBus ha siglato una collaborazione strategica con l'Associazione Europea delle Vie Francigene, l'ente preposto alla promozione della più antica via di pellegrinaggio d'Europa, che fra le proprie tappe conta anche Aosta e Châtillon. Grazie a tale accordo, i pellegrini e le pellegrine in partenza dalla Valle d'Aosta avranno diritto ad agevolazioni speciali per raggiungere in autobus la tappa da cui inizieranno il cammino, spostarsi fra diverse tappe della Via o tornare a casa alla fine del pellegrinaggio, con la possibilità di trasportare anche la propria bicicletta.