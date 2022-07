Pnrr: Aosta, nuovo palaghiaccio ammesso a finanziamento per 1,5 mln

Il Comune di Aosta è stato ammesso al finanziamento Pnrr per la costruzione del nuovo palazzetto del ghiaccio. Si tratta di 1,5 milioni di euro. Il costo totale dell'opera è di 11 milioni di euro. La proposta di intervento comporterà una quota di compartecipazione da parte dell'amministrazione comunale dei restanti 9,5 milioni.

L'attuale palaghiaccio "è vicino al fine vita - commenta l'assessore ai Lavori pubblici, Corrado Cometto - ed è più economico realizzarne uno nuovo piuttosto che ristrutturarlo, cosa che ne comporterebbe inoltre la chiusura temporanea". La Techne, società che si stava occupando del progetto di ristrutturazione secondo la formula del "leasing costruendo" (il privato finanzia con fondi propri un progetto pubblico, dal quale riceve poi un canone annuo) "consegnerà, immagino entro un mese il progetto per la nuova costruzione", aggiunge. La volontà è di far sorgere il nuovo palazzetto nell'area accanto all'ex maneggio.