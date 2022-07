Medici di base, possibili altri ambulatori ad accesso diretto

L'Usl della Valle d'Aosta potrà attivare ulteriori ambulatori medici di assistenza primaria ad accesso diretto a integrazione di quelli già previsti nelle sedi principali dei quattro distretti socio sanitari regionali. Lo spiega l'assessorato alla Sanità in una nota.

La misura è stata introdotta dall'accordo integrativo per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale sottoscritto il 15 luglio scorso e di cui la Giunta ha approvato la delibera.

"Tale determinazione - spiega l'assessore alla Sanità, Roberto Barmasse - vuole ampliare la possibilità per cittadini residenti nel territorio regionale, ma anche per i cittadini non residenti, turisti o lavoratori stagionali, di fruire dell'assistenza medica in orari non coperti dagli ambulatori del medico di assistenza primaria, anche in comuni che precedentemente non erano coinvolti da questo servizio".

"La speranza - prosegue l'assessore - è, compatibilmente con la significativa carenza di medici del ruolo unico di assistenza primaria che si registra sia sul territorio regionale sia a livello nazionale, di riuscire ad aprire questo tipo di ambulatori in tutti i principali comuni ad elevata affluenza turistica".