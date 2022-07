Confcommercio: carenza personale,calano ricavi delle imprese

Negli ultimi 18 mesi un terzo di bar, ristoranti e attività commerciali non ha trovato il personale che cercava: un deficit che nel 45% dei casi ha portato a una riduzione dei ricavi. Emerge dall'indagine congiunturale sulle imprese del terziario realizzata da Confcommercio Valle d'Aosta in collaborazione con Format Research e relativa al primo semestre 2022.

"Sul 58,7% di imprese che hanno effettuato azioni di ricerca del personale nel corso degli ultimi due anni- si legge nel report - il 34% circa non ha trovato le risorse delle quali aveva bisogno, il 30% circa è riuscita ad assumerne qualcuna, oltre il 35% è riuscito ad assumere tutti (o quasi) i collaboratori cercati. La difficoltà nell'identificare il personale impatta negativamente sui ricavi delle imprese. Molte terrebbero aperto più a lungo, un quarto farebbero l'innovazione che gli manca se avessero il personale che cercano senza trovarlo". Nel dettaglio, "quasi il 40% delle imprese della Valle d'Aosta ha riscontrato una riduzione dei ricavi a causa delle difficoltà di identificare i profili ricercati pari al 10% circa - prosegue l'indagine - il 35% circa ritiene che la contrazione dei ricavi riconducibile alla mancanza di personale oscilli tra il 10% ed il 30%".

"Questi dati sono preoccupanti soprattutto perché malgrado gli incentivi a fronte di una riduzione dei ricavi le imprese non investono", commenta il presidente di Confcommercio, Graziano Dominidiato. La difficoltà "non sta solo nel non trovare risorse di primo impiego - prosegue - ma anche molte professionalità ormai sparite".