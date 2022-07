Aumentano i ricoveri ad Aosta, verso riapertura reparto Covid 2

"Da venerdì a oggi i ricoveri sono passati da 34 a 43, stiamo pensando di aprire il reparto Covid 2". Lo spiega il direttore generale dell'Usl della Valle d'Aosta, Massimo Uberti.

"Nessuno si aspettava questa ondata - prosegue - stiamo arrancando ma a livello nazionale sembra che ci sia un'inversione di tendenza. Se fosse così anche qui in Valle d'Aosta avremmo ancora un paio di settimane difficili in ospedale ma la situazione dovrebbe poi normalizzarsi".

Ci sono al momento dieci posti letto a Variney, nella struttura 'polmone' che accoglie i pazienti contagiati che non possono rientrare al proprio domicilio pur non avendo bisogno di cure ospedaliere. "Stiamo cercando altro personale per aprirne altri", aggiunge Uberti.

Rispetto alle vaccinazioni con quarta dose, "nell'ultima settimana ne abbiamo somministrate 500, un discreto numero se si considera che ne facevamo ormai poche decine a settimana. Man mano che aumentano le richieste apriremo le sedute aggiuntive", conclude Uberti.