Courmayeur, 'scorta' d'acqua per pulire pipì dei cani

A Courmayeur i proprietari di cani hanno l'obbligo di portare con sé una "bottiglietta con acqua" per "la pulizia delle eventuali deiezioni liquide degli animali" e di esibirla "su richiesta degli organi di vigilanza", pena una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. Lo prevede un'ordinanza valida "all'interno di tutti i centri abitati del Comune".

L'imposizione, già prevista in altri comuni italiani, nasce dalle "numerose lamentele per l'abbandono sul suolo pubblico delle deiezioni organiche di animali domestici". Una condotta - si legge nel provvedimento dell'8 luglio scorso - "indecente in merito al decoro urbano" e "che potrebbe essere fonte di potenziali rischi di natura igienico-sanitaria".

Oltre all'uso del guinzaglio e della museruola (per l'accesso a giardini, locali, mezzi di trasporto e per i cani 'morsicatori' o 'potenzialmente pericolosi') è anche obbligatorio su tutto il territorio comunale essere muniti di kit per la pulizia o sacchetti di plastica per "la raccolta delle eventuali deiezioni solide degli animali".