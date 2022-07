Guichardaz, Jova beach party evento del popolo

"È stato un evento del popolo che ha coinvolto molti valdostani oltre a tantissimi turisti e che ha generato un indotto importante per l'economia e per l'immagine della Regione. Un'operazione come questa è vincente sotto tutti i punti di vista". Così l'Assessore regionale al turismo, Jean-Pierre Guichardaz, commenta l'esito del Jova Beach Party che si è svolto nell'area verde di Gressan.

"La scelta della Valle d'Aosta - prosegue - è stata fatta in virtù dell'unicità della location, unita alla sempre più riconosciuta capacità di ospitare i grandi eventi. Si è trattato del concerto, a livello numerico, più grande mai organizzato in Valle d'Aosta in un momento, peraltro, nel quale la pandemia da Covid-19 ancora impensierisce. Lo spettacolo è stato molto coinvolgente: chi ha vissuto il concerto ha goduto anche di un'esperienza di vita legate ad un artista che sa sensibilizzare il suo pubblico sui temi della sostenibilità ambientale, dell'attenzione sociale trasmettendo un'entusiasmante energia positiva. Elementi, sensazioni, emozioni, generati attraverso la musica, strumento di comunicazione straordinario che il talento di Lorenzo Cherubini ha saputo esaltare. Intorno all'impegno sociale di un cantante si sono ritrovate generazioni trasversali: nessun evento, credo, sia in grado di unire generazioni differenti come un concerto di un artista strutturato e poliedrico. È un evento che sarà ricordato nel tempo".