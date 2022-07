Auto contro moto a Morgex, indagato turista settantaduenne

(ANSA) - AOSTA, 13 LUG - E' indagato per omicidio stradale il conducente della Fiat 500 che ieri pomeriggio si è scontrata con una moto sulla strada statale 26, a Morgex, provocando la morte di Piercarlo Ollier, di 56 anni, residente nel paese della Valdigne. Si tratta di un turista italiano di 72 anni, che si è immesso sulla carreggiata da una piazzola di sosta e ha urtato la moto in transito. Il pm Giovanni Roteglia, oltre a disporre il sequestro dei due mezzi, ha già concesso il nulla osta per i funerali.

L'incidente è avvenuto verso le 17,30 all'altezza del km 131 della statale, in corrispondenza del viadotto della A5. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Courmayeur, che hanno iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonari sul ferito, impiegando il defibrillatore, fino all'arrivo del 118: i sanitari hanno tentato invano di rianimare il motociclista. Gli accertamenti sull'accaduto sono affidati ai carabinieri. La vittima - autista di autobus - lascia la moglie e quattro figlie. (ANSA).