Scontro auto-moto a Morgex, morto centauro

Un motociclista di 56 anni, Piercarlo Ollier, residente a Morgex, è morto per le ferite riportate in un incidente stradale sulla strada statale 26. E' avvenuto verso le 17,30 a Morgex. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Courmayeur, che hanno iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonari sul ferito, impiegando il defibrillatore, fino all'arrivo del 118: i sanitari hanno tentato invano di rianimarlo. L’incidente si è verificato all’altezza del km 131 della statale, in corrispondenza del viadotto della A5. La circolazione sulla statale al momento risulta rallentata, ma è ripresa a senso alternato. Gli accertamenti sull'accaduto sono affidati ai carabinieri. In base a un prima ricostruzione, per cause da accertare l'auto si è immessa sulla strada e ha colpito il motociclista. La vittima - autista di autobus - lascia la moglie e quattro figlie.