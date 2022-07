Covid, un nuovo ricovero in terapia intensiva ad Aosta

Nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta sono stati rilevati 246 nuovi casi positivi al Covid-19 e non ci sono stati decessi. I guariti sono 89. Gli attuali contagiati sono 1.401, di cui 19 ricoverati all'ospedale Parini (uno in terapia intensiva). I decessi dall'inizio della pandemia sono 537. I dati sono stati pubblicati sul bollettino di aggiornamento della Regione Valle d'Aosta in base alle informazioni dell'Usl.