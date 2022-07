Cinema e ambiente, Alberto di Monaco in Valle d'Aosta

Il principe Alberto II di Monaco per due giorni sarà in visita in Valle d'Aosta. L'arrivo è previsto nel tardo pomeriggio di oggi per partecipare all'inaugurazione del 25/o Gran Paradiso Film Festival nel castello di Aymavilles: nell'occasione sarà anche presentato il film 'Alick and Albert' di Douglas Watkin che ha tra i protagonisti lo stesso Alberto.

Successivamente verrà firmato un Protocollo d'Intesa di amicizia e salvaguardia del Parco del Gran Paradiso che domani mattina il Principe porterà proprio sul Gran Paradiso: salirà in quota con l'elicottero e poi percorrerà l'ultima parte della via sul ghiacciaio.