Tentata rapina ad Aosta, arrestato diciottenne

Un diciottenne residente ad Aosta, originario della Repubblica Dominicana, è stato arrestato dalla polizia per tentata rapina e posto ai domiciliari. Il giovane (E.C.G.), assistito dall'avvocato Ascanio Donadio, è accusato di aver puntato un tirapugni con lama estraibile nei confronti di un adolescente minorenne, al culmine di una discussione, e di avegli intimato "dammi tutto". I fatti sono avvenuti verso le 21.30 di mercoledì in piazza Ducler, ad Aosta, dove in quel momento erano presenti anche altri giovani. Sul posto è intervenuta la volante. La procura di Aosta chiederà al gip la convalida dell'arresto.