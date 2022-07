Da musica a Bartali, finanziati cinque progetti per giovani

Sono cinque, su nove presentati, i progetti finanziati nell'ambito dell'avviso pubblico '1-2022' volto a sviluppare iniziative a favore delle giovani generazioni. Ricordando gli esiti "scioccanti" sull'invecchiamento della popolazione emersi dal recente studio demografico commissionato dalla giunta regionale, l'assessore alle Politiche giovanili, Luciano Caveri, ha sottolineato che "l'attenzione nei confronti del mondo dei giovani deve essere crescente proprio perché è decrescente" il loro numero.

Riferendosi ad alcuni episodi avvenuti all'Isitilp di Verrès, ha spiegato che "fenomeni di degrado si stanno manifestando anche in Valle d'Aosta" e anche per questo "la politica deve tenere conto dell'associazionismo".

Primo in graduatoria risulta il progetto 'RiScatti sportivi' dell'associazione Terra Terra Aps nell'ambito di intervento Arte e sport (6.000 euro). A seguire 'Esplor Art' (Arte e musica) dell'associazione culturale Altitudini (5.700 euro), che punta a valorizzare la pratica artistica con un workshop di tre giorni.

Quindi 'Passioni. Suoni, segni e idee per coltivare il futuro' (Arte e musica) dell'associazione culturale Solal, che propone vari laboratori, dalla scrittura creativa alla musica. Quarto in graduatoria 'Photobike project' (Arte e sport) dell'associazione Adb di Gignod (6.000 euro) che offre pedalate sul territorio unite alla fotografia. Dedicato al Gino Bartali Giusto tra le nazioni 'La libertà corre sui pedali: cortometraggio' (Arte e sport) dell'associazione Memoria impegno azione (finanziato parzialmente con 4.288 euro).