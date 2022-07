Sciopero Vigili del fuoco, a rischio Jova Beach party ad Aosta

E' a rischio la tappa di Gressan (Aosta) del tour Jova Beach party in calendario il prossimo mercoledì 13 luglio. In concomitanza con l'evento, i sindacati Conapo e Fp Cgil hanno infatti proclamato uno sciopero del Corpo valdostano dei vigili del fuoco della durata di 10 ore, dalle 14 (orario previsto per l'apertura dei cancelli) alle 23.59 (l'inizio dello spettacolo è intorno alle 20). Il servizio in occasione di concerti non è tra quelli minimi essenziali previsti - al contrario per esempio del soccorso tecnico urgente alla popolazione - e l'esibizione di Jovanotti davanti a migliaia di fan non potrebbe quindi svolgersi se questo requisito di sicurezza venisse a mancare.

Da tempo i vigili del fuoco valdostani chiedono un'equiparazione previdenziale ai loro colleghi del Corpo nazionale e adeguamenti normativi, ordinamentali ed economici al loro contratto. Nel 2019 con un proprio referendum votarono per tornare sotto l'egida statale. Lo sciopero è legato al "mancato completo rispetto degli impegni presi durante il tentativo di conciliazione susseguente lo stato di agitazione indetto il 22 marzo". Nel documento ricevuto il 30 giugno dalla Regione Valle d'Aosta, i due sindacati sottolineano che "lo sciopero potrà essere eventualmente revocato solo a fronte di un formale impegno del governo regionale, sottoscritto anche dalle Oo.ss, a risolvere entro l'anno solare tutte le istanze presentate", a partire dall'istituzione del 'comparto soccorso e sicurezza'.