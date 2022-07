Lavoro: proclamato sciopero forestali Valle d'Aosta il 12 luglio

(ANSA) - AOSTA, 02 LUG - I sindacati Fp Cgil e Savt hanno indetto uno sciopero del Corpo forestale della Valle d'Aosta per l'intera giornata di martedì 12 luglio: quel giorno sono previsti i festeggiamenti del patrono dei forestali San Giovanni Gualberto presso l'Abbazia di Vallombrosa (Firenze), che proprio la regione alpina è stata designata a organizzare nuovamente dopo 22 anni. Se lo sciopero non fosse revocato sarebbero garantiti, si legge nella missiva inviata dai sindacati alla Regione Valle d'Aosta, "solo i servizi essenziali minimi, così come previsto dagli accordi in materia di servizi pubblici".

Conseguenza che porrebbe degli interrogativi riguardo all'organizzazione dell'evento di carattere nazionale. La revoca, per i sindacati, potrà avvenire solo "a fronte di un formale impegno del governo regionale, sottoscritto anche dalle organizzazioni sindacali, a risolvere tutte le istanze entro l'anno solare".

Come i vigili del fuoco valdostani, anche i forestali, dipendenti della Regione autonoma, chiedono un'equiparazione previdenziale ai loro colleghi statali (inglobati nell'Arma dei carabinieri) e adeguamenti normativi, ordinamentali ed economici al contratto e l'istituzione del "comparto soccorso e sicurezza". Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco ha proclamato uno sciopero per il 13 luglio, mettendo a rischio lo svolgimento del concomitante Jova Beach party in programma a Gressan (Aosta). "Questa forzatura - ha detto il presidente della Regione, Erik Lavevaz - la trovo un poco inopportuna.

Quindi io credo che potrà rientrare. Abbiamo convocato i sindacati già mercoledì, per un confronto anche riguardo al tema del Corpo forestale della Valle d'Aosta, in modo da mettere tutti a conoscenza degli ultimi aggiornamenti. Sono due dossier che stanno andando avanti in maniera corretta". (ANSA).