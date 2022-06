Covid, in Valle d'Aosta altri 91 nuovi positivi in 24 ore

Nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta sono stati rilevati 91 nuovi casi positivi al Covid-19. Gli attualmente positivi salgono a 746 (38 in più di ieri). I pazienti ricoverati al Parini sono 13 (uno in meno di ieri). Non ci sono stati decessi (il totale delle vittime è sempre 537). I dati sono stati forniti dal bollettino del Ministero della Salute.