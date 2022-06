Malore su A5, morto automobilista

Un automobilista è morto mentre percorreva l'autostrada A5 Torino-Monte Bianco all'altezza di Arnad. L'uomo - in base alle prime informazioni un cittadino svizzero di 71 anni alla guida di una monovolume - procedeva in direzione di Aosta quando è finito al lato della carreggiata, urtando il guardrail. In base ai riscontri dei soccorritori la morte è probabilmente legata a un malore, anche perché l'entità dell'impatto non sarebbe tale da provocare la morte del conducente. Sul posto sono intervenuti polizia stradale di Pont-Saint-Martin ed elisoccorso.