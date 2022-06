Cva guarda a futuro, 628 mln investimenti fino 2026

Un piano strategico con tre direttrici di sviluppo e 13 obiettivi di sostenibilità integrati, per tracciare il prossimo futuro del Gruppo, 627,8 mln di euro di investimenti previsti nel quinquennio 2022-2026 di cui 416,7 per nuovi impianti di produzione da fonti rinnovabili, 716 milioni di euro il valore economico generato di cui l'89% è stato distribuito agli stakeholder, 623 collaboratori (97% a tempo indeterminato), 2,8 miliardi di kWh prodotti da sole fonti rinnovabili per 897 mila tonnellate di CO2 evitate: sono alcuni dei dati contenuti nel Bilancio di sostenibilità 2021 di Cva, da quest'anno diventato "Dichiarazione Consolidata di carattere non Finanziario".

Le direttrici di crescita del Gruppo per il prossimo futuro sono riconducibili a tre macro-aree: Positive Impact, Future Proof e Empowering Communities. "Tre pillar a servizio della transizione ecologica - spiegano i vertici aziendali - e della comunità di cui Cva è parte: generare un Impatto positivo sull'ambiente attraverso una strategia di riduzione e azzeramento delle emissioni, lo sviluppo di 456 MW di nuova potenza rinnovabile in impianti fotovoltaici ed eolici, l'implementazione di progetti nature based solution, gli studi sull'agrivoltaico e l'efficientamento energetico di circa 2.800 unità abitative".