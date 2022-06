Apre a fine agosto 'Paolo Griffa al Caffé Nazionale'

Dopo aver vinto a febbraio 2022 il Bando del Comune di Aosta per la concessione del Caffè Nazionale, il giovane chef 'stellato' Paolo Griffa aprirà fine agosto caffè, pasticceria e ristorante di alta cucina nel 'cuore' di Aosta. Il locale, situato in piazza Chanoux sotto il Municipio, si chiamerà "Paolo Griffa al Caffè Nazionale", e sarà articolato in due spazi principali: pasticceria, bancone e salon de thé, poi ristorante di alta cucina.

La pasticceria Caffè Nazionale avrà una proposta 'ricercata' per ogni momento del giorno e sarà aperta 7 giorni su 7. Il ristorante sarà aperto tutti i giorni a pranzo e a cena tranne martedì e mercoledì. "Il mio cuore rimane in Valle d'Aosta - commenta Griffa - tra il Royal di Courmayeur dove rimango Executive Chef per il Grand e il Bistrot; ad Aosta apro un progetto tutto mio, nel cuore del territorio al quale sento di appartenere ormai da 5 anni. E' un progetto impegnativo: aprire un luogo fisico dedicato all'universo dolce e all'alta ristorazione dove far provare la mia idea di pasticceria, di filiera, di cucina sostenibile e ludica. Il Caffè Nazionale è per me un progetto che guarda anche all'Internazionale e porterebbe nuova linfa alla nostra Vallée, nel settore dell'alta pasticceria italiana, della grande cucina e della Food Industry".

Classe 1991, piemontese, Paolo Griffa si è formato in alcuni dei migliori ristoranti al mondo prima di diventare a dicembre 2017 Executive Chef del Grand Hotel Royal e Golf a Courmayeur, quindi chef del Petit Royal. Nel 2019 Paolo ha ricevuto la sua prima Stella Michelin.