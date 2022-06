Covid: un nuovo decesso in Vda, salgono a 698 i positivi

Salgono a 537 i decessi legati al Covid in Valle d'Aosta dall'inizio della pandemia. Domenica infatti è morta in ospedale ad Aosta una donna di 83 anni. In una settimana - emerge dal bollettino diffuso dall'amministrazione regionale - le persone in isolamento domiciliare sono salite a quota 687 (+161) mentre i ricoveri ospedalieri sono rimasti stabili a quota 11. La terapia intensiva è Covid free. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 93 nuovi positivi e 16 guarigioni a fronte di 416 tamponi effettuati.