Sanità: piano operativo annuale, approvata mozione

Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione proposta dal gruppo Lega Valle d'Aosta che impegna il Governo regionale a predisporre una bozza di 'Piano operativo annuale', una volta che il Piano sociosanitario 2022/2025 sarà approvato da parte dell'aula. La mozione è stata emendata dall'assessore alla Sanità, Roberto Barmasse.

Il 'Piano operativo annuale', relativo al 2023, dovrà essere presentato alla Quinta commissione "in tempo utile per l'inserimento nel prossimo Documento di economia e finanza regionale, comprendente un cronoprogramma delle azioni e delle relative risorse, ove necessarie", spiegano dal Consiglio. Il vicecapogruppo della Lega Vda, Stefano Aggravi, ha sottolineato l'importanza di "avere un documento che individui chiaramente le priorità, gli obiettivi e le relative tempistiche di attuazione trovando un adeguato percorso di definizione".

Per Barmasse, "è bene pensare alla realizzazione di un documento complesso di tipo strategico e programmatorio da aggiornare annualmente".