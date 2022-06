Lanièce, situazione ghiacciai critica

(ANSA) - COURMAYEUR, 24 GIU - La situazione dei ghiacciai alpini "è sicuramente critica". Così il vicepresidente della Commissione Ambiente del Senato, Albert Lanièce (Gruppo Per le Autonomie), alla guida della missione in corso nella zona del Monte Bianco per valutare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Dopo una ricognizione in elicottero sul ghiacciaio di Planpincieux, che negli anni scorsi ha provocato la chiusura temporanea della Val Ferret a causa del rischio di crolli, i commissari sono saliti sulla funivia Sky Way del Monte Bianco, sino ai 3.462 metri della stazione Punta Helbronner. A causa della scarsa visibilità e della nebbia non è stato possibile ammirare da qui la catena montuosa più alta delle Alpi.

Per il senatore valdostano Lanièce, si tratta di "una missione importantissima per rendersi conto della situazione dei ghiacciai alpini, sicuramente critica, legata ai cambiamenti climatici e che purtroppo ogni anno tende a peggiorare sempre di più". "Questa missione - spiega - completa il lavoro che la commissione sta facendo negli ultimi mesi in termini di audizioni a livello di istituzione nazionali". L'obiettivo è di "raccogliere il maggior numero di dati per arrivare alla formulazione di un documento che sarà sottoposto alla votazione della commissione Senato e, mi auguro, anche all'aula legislativa di tutto il Senato, per arrivare a sollecitate il governo, l'opinione pubblica, su una problematica così importante, non solo per le regioni alpine e la Valle d'Aosta, ma per l'intero pianeta".

Proprio oggi, a causa di una "criticità gialla per rischio idrogeologico e forti tempor, il Comune di Courmayeur ha disposto la chiusura preventiva della Val Ferret e della Val Veny. (ANSA).