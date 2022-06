Covid, in Valle d'Aosta 197 positivi in più in sette giorni

Cresce il numero di positivi al Coronavirus in Valle d'Aosta. Il bollettino di aggiornamento regionale, diffuso due volte a settimana (il martedì e il venerdì), registra nelle ultime 24 ore 63 nuovi contagi, dieci guarigioni a fronte di 278 tamponi effettuati. Le persone in isolamento domiciliare sono 617, 201 in più rispetto a sette giorni fa. I ricoveri in ospedale (nessuno in terapia intensiva) sono 10, quattro in meno rispetto a una settimana fa. I decessi restano 536 dall'inizio della pandemia.