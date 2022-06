Maltrattamenti in famiglia, arrestato trentenne dalla polizia

Un 30enne residente in media Valle è stato arrestato dalla polizia in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. Dopo un primo litigio con la convivente, avvenuto verso le 19, la situazione sembrava tornata alla normalità. Intorno alla mezzanotte però gli animi si sono di nuovo accesi: secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo ha minacciato la compagna con un coltello e poi le ha sferrato degli schiaffi. La donna ha riportato delle escoriazioni alle braccia, giudicate guaribili in tre giorni. Stamane si è svolta l'udienza di convalida in tribunale ad Aosta. Il pm Manlio D'Ambrosi ha chiesto al giudice la custodia cautelare in carcere.