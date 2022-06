Fisco, 20 evasori totali scoperti in Valle d'Aosta dal 2021

Sono 20 gli evasori totali e 36 i lavoratori irregolari individuati dalla Guardia di finanza di Aosta nel 2021 e nei primi cinque mesi del 2022. I dati emergono dal bilancio operativo diffuso in occasione delle celebrazioni dell'anniversario di Fondazione del Corpo, che quest'anno si svolgono presso la caserma 'Emanuele Filiberto di Savoia Duca d'Aosta' di Torino con una cerimonia che prevede la presenza delle massime autorità istituzionali delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta. Stamane, inoltre, nella sede di Aosta è stata deposta una corona di alloro in onore di tutti i caduti delle Fiamme gialle.

In questi 15 mesi i militari hanno svolto 1.203 interventi ispettivi per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia. I 77 interventi ispettivi in materia di imposte dirette ed Iva hanno portato a 19 denunce per reati fiscali. Il valore dei beni sequestrati per reati fiscali è di 492.224 euro. L'impegno a tutela della corretta destinazione delle misure introdotte dalla legislazione emergenziale ha riguardato i contributi a fondo perduto e i finanziamenti bancari assistiti da garanzia: dal controllo di 34 posizioni è scaturita la denuncia di 2 persone. In materia di reddito di cittadinanza sono stati effettuati, in collaborazione con l'Inps, 136 controlli, che hanno portato a sei denunce, per un ammontare di contributi indebitamente percepiti di 60.017 euro.