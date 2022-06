Vandali a 3.000 metri, imbrattato il Col de Malatrà

Il vandalismo non risparmia l'alta montagna. Disegni osceni sono comparsi sul Col de Malatrà: ignoti hanno imbrattato con pennarelli la targa a 2.925 metri e anche le rocce che fanno da cornice a uno dei più iconici passaggi delle alte vie valdostane. Immortalato in innumerevoli scatti, il colle tra la valle del Gran San Bernardo a la Val Ferret è anche uno dei simboli del Tor des géants, ultima fatica prima della lunga discesa verso il traguardo di Courmayeur.

Dopo un'escursione al colle, Nerinka Quadrelli ha postato sui social il suo sdegno. Interpellata telefonicamente, spiega: "Ero salita l'anno scorso e quei segni non c'erano ancora, ho poi saputo che almeno due settimane fa erano già comparsi. Sono rimasta sconvolta". Per poter scattare un selfie, ha dovuto coprire parte della targhetta con un cappellino. "Io faccio anche la guida ambientale escursionistica, per me le montagne - prosegue - sono opere d'arte: vederle scalfite così equivale a distruggere un quadro".