Daniel Lumera a Skyway per inaugurazione santuario Monte Bianco

Sarà a Skyway domenica 26 giugno per inaugurare il santuario naturalistico del Monte Bianco Daniel Lumera, docente e riferimento internazionale nell'area delle scienze del benessere, della qualità della vita e nella pratica della meditazione. Il biologo naturalista nell'occasione sarà impegnato con la meditazione 'Monte Bianco Montagna Sacra - Monte Bianco Montagna Gentile'.

Il "santuario naturale" si trova presso la stazione intermedia di Pavillon a 2.173 metri, ai piedi del Monte Bianco. Lì è stata installata l'opera di Donato Savin, artista di Cogne: due steli di pietra, trovata durante le sue uscite di sci alpinismo nelle valli laterali valdostane. Un simbolo di cultura locale e di attaccamento alla terra alpina, per riconoscere il santuario, conferendogli un luogo fisico per la meditazione e la spiritualità ai piedi del Monte Bianco.

Le steli sono delle sculture radicate al territorio che rimandano a una montagna fantastica. Donato Savin ha ridotto al minimo gli interventi, affinché sia il linguaggio della pietra a parlare, legato a un tempo lontano ma che racconta la storia della montagna.