Turismo, a Cervinia scatta la stagione dello sci estivo

Nonostante il gran caldo di queste ultime settimane, ai piedi del Cervino è tutto pronto per il via alla stagione dello sci estivo. Gli impianti di risalita sul ghiacciaio di Plateau Rosà (3.500 metri), in territorio svizzero, apriranno il 25 giugno. A disposizione degli sciatori 21 i chilometri di piste nel comprensorio estivo più grande e alto d'Europa, che culmina ai 3.883 metri del Piccolo Cervino.

Sono numerosi, inoltre, i campioni dello sci e le squadre nazionali che scelgono Cervinia-Zermatt per i propri allenamenti, grazie alle condizioni ottimali e a piste a loro riservate, ma il comprensorio è adatto a sciatori e snowboarder di tutti i livelli; rider e freestyler hanno come punto di riferimento lo "Snowpark Zermatt", la più grande struttura su ghiacciaio di questa tipologia.

La stagione dello sci estivo si concluderà il 4 settembre.

Gli impianti sono in funzione tutti i giorni dalle 9 alle 14: nei primi giorni saranno utilizzabili le "ancore" Plateau Rosa 1, Grenzlift e Gobba di Rollin e sarà chiusa la pista di rientro a Trockener Steg.