Siccità, Valle d'Aosta prepara campagna su uso consapevole acqua

La Regione Valle d'Aosta sta preparando una campagna di comunicazione per sensibilizzare all'uso consapevole dell'acqua nel tentativo di limitare gli effetti della siccità. Destinata a residenti e turisti, l'iniziativa, è previsto, sarà presentata la settimana prossima.

Nei prossimi giorni inoltre il Celva (Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta) e il Bim Vda (Bacino imbrifero montano) diffonderanno delle infografiche sul tema.

Intanto iniziative di questo tipo vengono già messe in campo da alcuni comuni. E' il caso di Nus che "a causa delle continue condizioni di caldo e siccità di questo periodo", invita "tutta la popolazione ad un utilizzo consapevole dell'acqua, evitando gli sprechi e gli usi impropri. Se la situazione dovesse perdurare - puntualizza l'amministrazione comunale - saremo costretti a regolamentare o addirittura chiudere l'acqua ad uso privato per l'irrigazione di aiuole e giardini. Nei villaggi le fontane sono state riaperte ma solamente con un filo di acqua: vi chiediamo pertanto di segnalare, tramite i referenti di villaggio, eventuali fontane con l'acqua completamente aperta".