Siccità, prima ordinanza antispreco a La Salle

Il Comune di La Salle ha disposto "con decorrenza immediata e fino alla fine dell'emergenza il divieto di utilizzo dell'acqua potabile erogata da allacciamenti ad uso domestico in tutto il territorio" per "uso diverso da quello alimentare e igienico sanitario". Pertanto "è severamente vietato utilizzare l'acqua dell'acquedotto comunale per il mantenimento delle aree verdi, per le attività legate al lavaggio di automobili, piazzali, aree estere e al riempimento delle piscine". Inoltre l'ordinanza dispone che "la fornitura di acqua potabile nei fontanili, presenti sul territorio comunale, verrà momentaneamente sospesa".

La decisione arriva alla luce dello "stato di criticità della situazione idrica generale sul territorio comunale dovuta alla mancanza di precipitazione" e considerato l'"aumento dei consumi" atteso con "l'approssimarsi della bella stagione".