Regione: Pd, ora fissare impegni programmatici

"È stata una crisi politica su cui abbiamo lavorato con fermezza e determinazione fin dal principio. Ora dobbiamo fissare degli impegni programmatici che possano essere affrontati fino a fine legislatura". Lo ha detto il segretario regionale del Partito Democratico, Luca Tonino, all'indomani dell'assemblea e della direzione del partito che ha approvato il bilancio. Riguardo al referendum sulla legge elettorale, il Pd ha elaborato un documento "con lo scopo di dare un contributo al Consiglio Regionale, l'unico organo competente che dovrà proporre una nuova legge elettorale, sentendo preventivamente tutte le forze politiche presenti in Consiglio Regionale, quelle non presenti in Consiglio Regionale oltre ai referendari". "Non vogliamo imporre la nostra idea - spiega Tonino - ma vogliamo dare il nostro contributo. Assieme alle altre forze politiche è indispensabile arrivare alla miglior legge elettorale possibile che si ponga il problema di garantire la governabilità della nostra Regione". In merito il Pd ha convocato una conferenza stampa mercoledì 22 giugno alle 12.30 nella propria sede in corso Battaglione 13, ad Aosta.