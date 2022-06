FdI a ministra Cartabia, nominare direttore carcere Brissogne

In una interrogazione scritta alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, il deputato Andrea Delmastro Delle Vedove (FdI) chiede "quali iniziative intenda adottare il governo al fine di risolvere le criticità all'interno del carcere di Aosta" e se lo stesso esecutivo "intenda adottare le iniziative di competenza per nominare repentinamente un direttore e un comandante titolare nel carcere di Aosta".

Ricordando "l'ennesima aggressione personale ai danni dei membri della Polizia penitenziaria" avvenuta l'8 giugno scorso da parte di un detenuto "armato di una caffettiera", iIl deputato sostiene che "il caos vigente all'interno del carcere di Aosta persiste oramai da anni, nonostante le molteplici segnalazioni effettuate dalle sigle sindacali della Polizia penitenziaria alle quali, tuttavia, non è pervenuta alcuna risposta". In questo senso "da oltre sei anni, infatti, il penitenziario valdostano è privo di un direttore e di comandante titolare, rendendo ciò l'istituto, di fatto, completamente abbandonato a se stesso".