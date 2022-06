Indagine AlmaLaurea, soddisfatto 95% studenti Univda

All'università della Valle d'Aosta il 95% dei laureati è soddisfatto della sua esperienza di studio. Emerge dal rapporto AlmaLaurea, che a livello nazionale ha coinvolto 77 atenei e quasi 100 mila laureati.

In Valle d'Aosta l'indagine ha coinvolto 212 laureati. Dal report emerge che l'età media alla laurea è di 25 anni per la triennale e 28 per la magistrale. "Un dato su cui incide il ritardo nell'iscrizione al percorso universitario - si legge nel report - non tutti i diplomati infatti, si immatricolano subito dopo aver ottenuto il titolo di scuola secondaria superiore".

Fuori corso il 19% degli studenti ed è stabile il voto medio di laurea: 100,6 su 110 (era 100,3 nel 2021).

"La quota di coloro che hanno compiuto un'esperienza di studio all'estero riconosciuta dal proprio corso di studi (Erasmus in primo luogo) arriva al 34,3% dei laureati (decisamente più elevata rispetto al dato nazionale dell'8,5%)" prosegue il report. Superiore al dato nazionale anche la media dei laureati che hanno lavorato durante gli studi: è l'84,6%, contro un 64,2.

In Valle d'Aosta ha coinvolto 203 laureati triennali nel 2020 l'analisi sulla condizione occupazionale: a un anno dal conseguimento del titolo il tasso di occupazione è del 78,3%. Il 67% degli studenti sceglie di proseguire gli studi (lo scorso anno era del 58%). La retribuzione media è di 1.334 euro al mese.

Rispetto alla laurea di secondo livello il tasso di occupazione dei laureati del 2020 intervistati nel 2021 sale al 91,9% (l'anno prima era all'87,7%), con una retribuzione media di 1.402 euro al mese.

A cinque anni dal conseguimento della laurea il tasso di occupazione è dell'84,2%. La retribuzione media è di 1.684 euro al mese.