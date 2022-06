Alliance valdotaine punta su rilancio Governo Lavevaz

"Riaffermare la centralità della politica autonomista e sostenere la maggioranza del governo Lavevaz, riconfermando la massima attenzione alle istanze dei cittadini valdostani". E' la sintesi del dibattito avvenuto all'interno dell'assemblea di Alliance Valdôtaine. "A fronte dei numerosi e importanti dossiers politico-amministrativi - si legge in una nota - e consapevole delle difficoltà economiche e sociali che affliggono le famiglie valdostane, considerando indispensabile che da parte di tutte le componenti della maggioranza regionale vi sia il massimo impegno per proseguire nell'attività amministrativa e legislativa di cui la nostra Regione necessita, Alliance Valdôtaine rinnova la fiducia nei propri eletti e continua a garantire il proprio apporto costruttivo in Consiglio regionale e nella politica valdostana".