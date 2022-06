Camion esce di strada a Pontey, autista morto

Un camion di una ditta esterna della Cogne Acciai Speciali che si stava dirigendo in discarica è uscito di strada e finito sul greto della Dora Baltea, a Pontey, oltre il ponte. Il conducente, Pasqualino Stranges, di 46 anni, residente a Quart, è stato da poco estratto dal mezzo: è deceduto. Sul posto sono intervenuti la squadra taglio dei vigili del fuoco, carabinieri ed elisoccorso. Il camion trasportava residui di lavorazioni industriali: sono in corso gli accertamenti per vedere se si tratta di rifiuti nocivi per la popolazione.

Camion esce di strada a Pontey, sopralluogo dell'Arpa - Non hanno raggiunto le acque della Dora Baltea i residui di materiale industriale trasportati sul camion della ditta Aosta servizi uscito di strada e finito sul greto del fiume a Pontey. Lo rende noto Arpa, che ha effettuato un sopralluogo sull'incidente in cui è morto il conducente del camion. "A seguito del sopralluogo - spiegano dall'Arpa - agiremo al più presto con la rimozione del materiale dal greto e le analisi richiederanno qualche tempo. Al momento abbiamo un'indicazione di massima rispetto al materiale inerte trasportato. Una volta rimosso inizieremo con le analisi del suolo". Dalla Cogne acciai speciali (Cas), azienda per cui la società Aosta servizi stava eseguendo un servizio, esprimono cordoglio per la morte del conducente del mezzo, Pasqualino Stranges, 42 anni. "L'azienda vuole rappresentare la propria vicinanza alla famiglia di Stranges, al fratello Domenico, dipendente di Cas, e ai responsabili della ditta per cui lavorava. Assieme a Valeco, Marazzato e con il supporto di Arpa e dei vigili del fuoco, i responsabili dell'Ambiente e Sicurezza di Cogne Acciai Speciali stanno seguendo le fasi di recupero del mezzo".