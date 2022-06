Turismo e servizi, accordo tra Aosta, Gressan e Cogne

"Rilanciare l'asse centrale, senza rischiare di rimanere indietro e sviluppando appieno il potenziale turistico e ambientale, sportivo e culturale". È la sintesi del protocollo formalizzato oggi dai sindaci dei comuni di Aosta, Gressan e Cogne.

Il protocollo vuole valorizzare "non solo gli stretti legami territoriali, ma anche amministrativi e turistici" esistenti fra i tre comuni.

"Di fatto formalizziamo una situazione che già esiste - spiega il sindaco di Gressan, Michel Martinet - per esempio con Aosta abbiamo già un collegamento rispetto alle nostre due aree sportive. Ora la società Pila Spa vuole incentivare la presenza turistica anche con il rifacimento della telecabina Pila Couis che in futuro potrà dare un collegamento funiviario verso la valle di Cogne". La società "Pila Spa è 'informata sui fatti' - dice il sindaco di Aosta, Gianni Nuti - ed è stata coinvolta nella fase di elaborazione del protocollo. È una società che ha l'amministrazione regionale come cuore politico e questo è un accordo fra enti locali. Non erano confondibili i due piani".

Questo protocollo "sarà utile per Cogne per uscire dal suo isolamento - conclude Franco Allera, primo cittadino di Cogne - e stiamo ragionando sul comprensorio per crescere. Il turismo si fa con le eccellenze, dobbiamo puntare a qualcosa di diverso, più green, magari dando la possibilità di fruire il territorio senza auto".