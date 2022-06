Sanità, Usl potrà trasferire pazienti in clinica Isav

L'Usl della Valle d'Aosta e la clinica privata Isav di Saint-Pierre hanno siglato una nuova convenzione. Lo rende noto l'azienda sanitaria valdostana.

"Nell'ambito del budget ortopedico assegnato - spiegano dall'Usl - è previsto che per alcune tipologie di pazienti, compatibili con il livello assistenziale della struttura, ci sia la possibilità di trasferimento dal reparto di Ortopedia o dal Pronto soccorso dell'ospedale Parini all'ortopedia della casa di cura per il ricovero e i trattamenti necessari".

Altra novità riguarda l'estensione a tutto l'anno dei 20 posti letto di lungodegenza a disposizione dell'Usl per trasferimenti dall'ospedale alla clinica così da liberare posti letto per i pazienti acuti che necessitano di ricovero.

"In quest'ambito - proseguono dall'azienda - è anche prevista, previo rinnovo della specifica autorizzazione regionale, e solo in caso di nuova ondata epidemica e del superamento di un livello preordinato di ricoveri Covid presso gli ospedali Ausl, che la struttura accolga per trasferimento 20 pazienti Covid non gravi", in una "eventuale nuova emergenza epidemica".

Per Massimo Uberti, direttore generale dell'Usl "si tratta di un ulteriore importante passo verso una collaborazione attiva in Valle d'Aosta, fra il privato convenzionato e l'Usl, il tutto al fine di garantire attività integrate e complementari fra loro in modo da renderle effettivamente e complessivamente allineate ai bisogni della popolazione valdostana".