Festa della Musica 'itinerante' ad Aosta

Sarà una Festa della Musica 'itinerante', ovvero che toccherà vari luoghi della città, quella che si celebrerà il prossimo 21 giugno - inizio del solstizio d'estate - ad Aosta. Eventi e concerti sono previsti negli angoli più suggestivi del centro storico e non solo, con una programmazione che toccherà vari generi musicali (dal rock alla classica, dal rap al pop, fino alla musica tradizionale ed alla danza) coinvolgendo artisti valdostani.

Si partirà alle 16 con il concerto di apertura ad opera della Banda Musicale di Aosta sotto i portici del Municipio, in Piazza Chanoux, per poi spostarsi, dalle 17, all'Arco d'Augusto con la Taxi Orchestra (la marching band della Sfom) ed il gruppo folkloristico La Clicca. Sempre alle 17 il programma prevede in Piazza Porta Praetori, la musica classica del Conservatoire de la Vallée d'Aoste e le percussioni dei Tamtando, con la partecipazione straordinaria di Gilson Silveira e, in Piazza Chanoux, un momento più pop-rock, con i concerti di Laughing Moon, Crohm e Duo Denfert. Alle 17.30, in Place des Franchises, ci sarà spazio per il rap con Valdobeat ed un DJ set, mentre alle 19, in Cittadella dei Giovani l'esibizione di Suono Gesto Musica Danza.

Ad arricchire il già variegato programma della Festa della Musica sarà una Maratona Musicale del Conservatoire de la Vallée d'Aoste: dalle 14 alle 20, nella prestigiosa sede della Torre dei Balivi in via Guido Rey: studenti e docenti si esibiranno come solisti, in ensemble cameristici, nel coro e nell'orchestra del Conservatoire, con programmi che spaziano dal periodo barocco al novecento, per arrivare al nostro secolo. Infine, alle 20.45, nella chiesa di Saint-Martin de Corléans, è previsto il concerto "Tartini, Crème di Bach e ciliegine di Marais", eseguito dall'Ensembre Mirum Musicis Ensemble con musiche di Tartini, Telemann, Bach, Marais.