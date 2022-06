Sci, stagione positiva in Valle d'Aosta ma senza stranieri e neve

"Una stagione positiva, caratterizzata però dall'assenza quasi totale di turisti stranieri e dalla mancanza di neve". E' la sintesi del consiglio del Collegio nazionale dei Maestri di sci (Colnaz), riunitosi per la prima volta a Punta Helbronner per parlare di passato e futuro e per approvare il bilancio. Fra i temi, anche "una legge ormai datata che probabilmente andrà rivista", scrivono in una nota. "Non possiamo parlare di stagione negativa, il turismo c'è stato e i clienti sono tornati a richiedere i maestri. Ora speriamo - commenta Beppe Cuc, presidente Colnaz - in un ritorno degli stranieri e in inverni ricchi di neve, perché quello appena concluso è stato davvero difficile da questo punto di vista. Auspichiamo una ripartenza a pieno regime dalla stagione 2022-2023".