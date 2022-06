Montagna, dall'11 al 17 luglio la settimana del Cervino

E' giunta alla quarta edizione la Settimana del Cervino, evento che si svolgerà dall'11 al 17 luglio per lanciare la stagione estiva sotto la Gran Becca. Sono previste numerose attività sportive e culturali a tariffe promozionali. Tra gli appuntamenti da non perdere sabato 16 luglio nella Piazzetta delle Guide di Valtournenche alle 11,30 l'alpinista spagnolo Alex Txikon presenterà "La montagna nuda", il racconto della prima ascensione invernale al Nanga Parbat, e alle 18 è in programma "Destinazione montagna" con Paolo Cognetti, Pietro Lacasella e Valeria Margherita Mosca. In serata nella chiesetta degli Alpini di Breuil-Cervinia, dalle 20, concerto di Dolcenera & I Neri per caso. Inoltre giovedì 14 luglio alle 17, nel Palais Gran Becca di Breuil-Cervinia, ci sarà la presentazione della Coppa del mondo di sci alpino. Il campo base della Settimana del Cervino sarà nella Piazzetta delle Guide di Valtournenche, dove si potranno ricevere informazioni e prenotare le attività.

"Siamo al lavoro per ospitare un tappa di Coppa del Mondo di sci alpino - spiega il sindaco di Valtournenche, Jean Antoine Maquignaz - e questa quarta edizione della Settimana del Cervino assume dunque una ancor maggior rilevanza, poiché accoglierà la prima presentazione dell'evento e aprirà una sequenza di appuntamenti che ci porterà sino all'autunno". "Il Cervino è la nostra vetta di casa - aggiunge la vicesindaco Nicole Maquignaz - e simbolo delle montagne di tutto il mondo. È bello, maestoso e accogliente. Gli appuntamenti che abbiamo organizzato sono per tutti e sono certa che, come nelle precedenti edizioni, raccoglieranno il consenso degli amanti della montagna ma cattureranno anche l'attenzione dei frequentatori non abituali".