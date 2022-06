Sanità: Usl Vda, da lunedì potenziato il Centro prelievi

(ANSA) - AOSTA, 11 GIU - Il Centro prelievi dell'ospedale Parini di Aosta da lunedì 13 giugno 2022 attiverà un ulteriore box, operativo dalle ore 7 alle 10, passando da tre a quattro con il conseguente aumento degli 'slot' di prelievo. Questo incremento ridurrà i tempi di attesa delle prenotazioni. "Il numero dei box di prelievo sarà implementato progressivamente", fa sapere l'azienda sanitaria.

Parallelamente, da lunedì 20 giugno prossimo, "in considerazione della diminuzione delle richieste di tamponi al Drive in di Aosta", nell'ottica della "razionalizzazione delle risorse", i tamponi antigenici e molecolari saranno effettuati nelle sole giornate di lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle ore 7 alle 13. Le giornate di apertura sono programmate in maniera tale da garantire il referto entro il giorno successivo (il lunedì per quelli effettuati il sabato). In ogni caso, "qualora si riscontrasse un nuovo aumento delle richieste si potrà tornare alla programmazione precedente". (ANSA).