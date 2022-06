Usl, siglato accordo con sindacati su fondi a comparto

L'Usl della Valle d'Aosta e le organizzazioni sindacali hanno siglato un accordo per stanziare 250 mila euro di fondi previsti contrattualmente nel 2021 da destinare a personale del comparto che non può beneficiare di altri incentivi, come l'indennità di attrattività (per medici e infermieri) e la Libera professione. "Inoltre, è in fase di definizione l'accordo sulle progressioni orizzontali, fermo dal 2018 ed è stato sottoscritto un accordo per l'erogazione di fondi residue dell'anno 2020, pari a 1 milione 200 mila euro, la cui liquidazione è prevista entro agosto 2022", spiegano dall'Usl.

"È un ulteriore tassello fra le molte iniziative che l'azienda sta attivando con le organizzazioni sindacali al fine di dare un riconoscimento per l'impegno profuso, un ulteriore impulso all'azione aziendale e ad incrementare il livello dei servizi al cittadino", spiega il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti.

"Il Savt Santé continua a sostenere che a fronte della rapida inflazione e del basso potere d'acquisto degli stipendi le progressioni orizzontali ormai ferme dal 2018 - scrive il sindacato in una nota - e il welfare devono diventare lo strumento compensativo immediato per l'inizio dell'inversione di rotta".