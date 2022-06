Carceri: Brissogne, detenuto ferisce agente con caffettiera

Un detenuto nel carcere di Brissogne (Aosta) ha aggredito nei giorni scorsi un Sovrintendente e un Agente di Polizia Penitenziaria. Il primo è stato colpito con una caffettiera riportando una ferita al viso giudicata guaribile in 21 giorni, il secondo se l'è cavata con contusioni varie (10 giorni). Entrmbi sono stati condotti e curati all'ospedale Parini di Aosta. A denunciare il fatto è l'Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria (Osapp).

"Quanto accaduto nel carcere di Aosta - si legge in una nota - è da ritenersi di estrema gravità; il penitenziario è da tempo nel completo 'caos', infatti, lo stesso Istituto, da oltre sei anni è senza un Direttore e un Comandante titolare e questo nel più totale silenzio degli organi dell'Amministrazione penitenziaria e del Dicastero della Giustizia. I tanti e gravissimi problemi del carcere di Aosta sono stati puntualmente segnalati in ogni sede ma ad oggi senza concreto riscontro".