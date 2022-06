Carceri, a Brissogne si punta su sanità e istruzione

Sanità e istruzione sono gli ambiti maggiormente coinvolti "per un'efficace attuazione e raggiungimento degli scopi contenuti nel Protocollo di intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di tutela dei diritti e di attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento dei detenuti, firmato recentemente a Roma dal Ministro e dal Presidente della Regione.

Il tema è stato ribadito durante la prima riunione dell'Osservatorio per la verifica dell'applicazione dell'accordo. E' anche stato ricordato, in merito, l'avviamento, nel decennio 2007-2017, di diverse attività lavorative e didattiche, alcune delle quali ancora in corso, come la lavanderia interna ed il Panificio 'Brutti e Buoni', che hanno coinvolto, con ottimi risultati, alcuni detenuti. Al termine della riunione, è stato chiesto all'Amministrazione della Giustizia ed al Garante dei Detenuti di rappresentare attese ed aspettative in merito alla situazione della Casa circondariale di Brissogne.