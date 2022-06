Valle d'Aosta punta a centro ricerca su siderurgia

Creare in Valle d'Aosta un Centro di ricerca e innovazione in ambito siderurgico: è uno dei temi trattati durante un incontro tra la Regione Valle d'Aosta e i vertici di Walsin Lihwa Corporation, società taiwanese che ha acquisito la quota di maggioranza della Cogne acciai speciali di Aosta.

Sul progetto - si legge in una nota - già nei prossimi mesi potrebbe avviarsi un confronto tra l'azienda e la Regione, che si è detta anche disponibile "a un lavoro di interlocuzione e di raccordo per assicurare un contesto socio-economico favorevole all'attività industriale e allo sviluppo di opportunità di business: l'auspicio è che la Cogne di Aosta possa rappresentare il punto di riferimento di una strategia di sviluppo continentale della nuova compagine societaria, capace di generare in loco crescita occupazionale e produttiva e ulteriori investimenti, confermando l'attenzione alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale".

All'incontro erano presenti il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, e gli assessori Luigi Bertschy e Luciano Caveri, oltre a Yu-Lon Chiao, Presidente di Walsin Lihwa Corporation, Eugenio Marzorati, ad della Cogne acciai speciali spa, Monica Pirovano, Direttore generale e Massimiliano Burelli, componente del board Cas spa. I rappresentanti della Regione, inoltre, "hanno preso atto con soddisfazione degli impegni assunti dal nuovo Gruppo in particolare riguardo alla strategia di sviluppo, al rafforzamento occupazionale e al piano degli investimenti". I contenuti del confronto sono successivamente stati illustrati alle organizzazioni sindacali.