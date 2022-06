Fdi, assicurare a aziende valdostane stesso trattamento Cas

"E' necessario che venga posta la massima attenzione e si pongano i dovuti ragionamenti, oltre che nell'assunzione delle garanzie che quanto annunciato si traduca in atti concreti per la tranquillità dei lavoratori, anche sull'attuale contratto di locazione intercorrente tra Cogne Acciai Speciali e Vda Structure con particolare riferimento alle condizioni economiche applicate. Quanto sopra, in funzione di assicurare a tutte le aziende valdostane locatrici di beni immobili di proprietà della Regione attraverso VdA Structure, meritevoli di altrettanta considerazione e rispetto, le stesse condizioni economiche parametrate sul valore economico dei metri quadri locati". Lo scrive, in una nota, Fratelli d'Italia Valle d'Aosta "prendendo atto delle dichiarazioni del Presidente della società di Taiwan acquirente del 70% della Cas" ed "esprimendo compiacimento nell'apprendere l'intenzione annunciata dal loro Presidente di 'confermare significativi incrementi produttivi con relativo aumento della turnistica e, quindi, dell'occupazione'".