Covid, sono meno di 400 gli attuali contagiati in Valle d'Aosta

Sono 390 gli attuali contagiati dal Covid-19 in Valle d'Aosta. Nel bollettino del Ministero della Salute si precisa che "l'elevato numero di guariti della giornata odierna è da riferire all'operazione di riallineamento dati che ha consentito di sanare il numero reale degli isolati presenti in Regione, eliminando dal conteggio i 473 casi in isolamento trasferiti in altra sede nei mesi passati (il numero effettivo di guariti è 6)". Da segnalare, nelle ultime 24 ore, anche un decesso (una donna di 71 anni che era in ospedale). I ricoverati all'ospedale Parini scendono a due, nessuno in terapia intensiva.