Chiude Oriental Bambù, storico locale di cucina asiatica a Aosta

Dopo 17 anni dall'apertura in piazza Chanoux e a 34 da una prima esperienza sempre ad Aosta, chiude da lunedì 13 giugno l''Oriental bambù', uno degli storici ristoranti di cucina asiatica in Valle d'Aosta. "Il treno è arrivato al capolinea, Chiudiamo!", annunciano in un post i titolari, Achille Chiesa e sua moglie Monica.

"Una scelta veramente importante" - scrivono su facebook - che porterà a una nuova gestione del locale. "La ristorazione è molto bella e ha sempre bisogno di novità, per questo io (Achille), con mia moglie Monica abbiamo deciso di lasciare spazio ai nostri figli Max e Alex, che trasformeranno il locale in quello che secondo loro è l'idea di ristorazione".

"L'Oriental Restaurant Bambù aprì a gennaio del 2005, grazie - si legge nella descrizione del locale - all'esperienza ventennale di Monica (Li Fen) e Achille che, nel 1988, aprirono ad Aosta il primo ristorante cinese".