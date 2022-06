Covid, scendono a tre i ricoverati in Valle d'Aosta

Scendono a tre i pazienti che hanno contratto il Covid-19 e sono ricoverati all'ospedale Parini di Aosta (nessuno in terapia intensiva). Nelle ultime 24 ore nella regione alpina sono stati rilevati 45 nuovi casi positivi e non ci sono stati decessi. Le guarigioni sono state 51. Gli attuali contagiati sono 841 (sei in meno di ieri). Dall'inizio della pandemia le vittime sono 535 e i contagiati totali 36.804. E' quanto si legge nel bollettino sull'emergenza Covid emesso dal Ministero della Salute.