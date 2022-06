Caveri, studentato Univda in ex sede Agenzia entrate

(ANSA) - AOSTA, 08 GIU - Sarà realizzato nei locali dell'ex sede dell'Agenzia delle entrate, in via Trottechien, ad Aosta, lo studentato dell'Università della Valle d'Aosta, che potrà ospitare 60 studenti. Il progetto è frutto di una collaborazione tra Regione e Fondazione Crt. Lo ha detto l'assessore regionale all'università, Luciano Caveri, rispondendo in aula ad un'interrogazione sullo sviluppo dell'Univda presentata dal gruppo Pour l'Autonomie.

"Nella nuova sede dell'Università, nella ex Caserma Testafochi, si stanno completando i lavori del lotto 1 - ha aggiunto - che riguarda principalmente gli spazi per la didattica (aule, laboratori informatici, sale studio, spazi per attività di lavoro sia all'interno che all'esterno) oltre agli uffici amministrativi di più stretto contatto con gli studenti. Sarà disponibile anche una caffetteria/ristorante, che non esiste nelle sedi attuali. Questo comporterà la chiusura contestuale della sede di Saint-Christophe, con un'ottimizzazione e un risparmio di risorse. Inoltre nella sede di via Cappuccini troveranno spazio gli uffici dei professori e non ci sarà quindi più l'affitto della sede nell'ex Hôtel Ambassador". (ANSA).